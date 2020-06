Nie będzie na razie lotów z Polski do Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn., Szwecji i Portugalii. Sprawdź aktualny rozkład lotów na 17.06.2020

Ukazało się nowe rozporządzenie Rady Ministrów, które mimo zgody na wznowienie od środy 17.06.2020 międzynarodowego ruchu lotniczego, nie pozwala latać z i do Polski z kilku krajów europejskich. Oznacza to, że wbrew zapowiedziom, na razie linie lotnicze Wizz Air nie polecą z Gdańska do Wielkiej Brytanii i Szwecji. Pierwsze loty miały odbyć się już w środę.

Zakaz lotów wynikający z koronawirusa przestaje obowiązywać dla statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Królestwa Szwecji i Republiki Portugalskiej. To wynika z opublikowanego rozporządzenia. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2020 r, a ma tracić moc 30 czerwca 2020. Jak informuje Port Lotniczy w Gdańsku, w związku z decyzją rządu, zmianie ulegnie harmonogram środowych (17.06.2020) lotów z i do Gdańska. Z siatki wypadają połączenia do Londynu, Dancaster, Goteborga i Sztokholmu. Aktualna siatka połączeń Wizz Air na 17 czerwca 2020: Odloty: 6.10 Stavanger

6.15 Bergen

6.25 Dortmund

6.45 Turku

6.50 Alesund

11.50 Oslo-Gardermoen

16.50 Oslo-Torp

17.30 Trondheim Przyloty: 10.25 Bergen

11.20 Alesund

13.45 Turku

14.10 Stavanger

15.25 Oslo-Gardermoen

15.55 Dortmund

20.10 Oslo-Torp

