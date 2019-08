Nie będzie pełnej floty systemu rowerowego Mevo w sierpniu

Jakub Dybalski: Mevo to projekt ambitny, ale także ryzykowny

Przedstawiciele zarówno zamawiającego system Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot jak i prezes operatora Mevo - firmy Nextbike zapewniali, że od drugiej połowy sierpnia będzie można korzystać z docelowej liczby ponad 4200 rowerów (obecnie dostępna jest ok. 1/3 tej liczby).

- W połowie sierpnia nie uda się nam dostarczyć wszystkich rowerów. W przyszłym tygodniu planujemy dostarczyć OMGGS kolejnych 200 rowerów, które testowo będą wyjeżdżać na drogi. Plan produkcyjny fabryki w Niemczech zakłada dostawy w najbliższych tygodniach. Dostawy uzależnione są od wyników przeprowadzanych testów i kontroli – bardzo dokładnie sprawdzana jest przez nas jakość. Podpisaliśmy umowę na 6 lat, dlatego bardzo zależy nam na dostarczeniu produkt najwyższej jakości. Wszystkie rowery testowane są w fabryce w Lipsku, po czym trafiają do naszych magazynów w Warszawie, gdzie dokonywana jest kolejna kontrola i dopiero wtedy przekazujemy je do odbioru OMGGS. Z naszej strony robimy wszystko, aby wyprodukowane rowery jak najszybciej znalazły się w Polsce i zostały przekazane Zamawiającemu - czytamy w szerszej odpowiedzi przesłanej do nas przez zespół ds. komunikacji firmy Nextbike.