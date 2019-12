Nie będzie pomocy prawnej dla Karola Guzikiewicza - zdecydował przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego

Kilka dni temu Karol Guzikiewicz zwrócił się do przewodniczącego Sejmiku Pomorskiego z prośbą o ochronę prawną, po tym jak otrzymał pozew od marszałka Senatu o Tomasza Grodzkiego. Chodzi o sprawę zaprzestania naruszania dóbr osobistych. Przypomnijmy, że Guzikiewicz miał otrzymać maile sugerujące, że marszałek przyjął łapówkę, a sprawę zgłosił do CBA. Radny miał też za pośrednictwem mediów społecznościowych apelować "o zwołanie posiedzenie Senatu i odwołanie marszałka za branie łapówek”.

Przewodniczący Jan Kleinszmidt wyraźnie odpowiedział, że nie ma podstaw do zapewnienia pomocy prawnej.

Nie można (…) uznać za podstawę skierowania zawiadomienia o przestępstwie korespondencji e-mailowej, która według Pana relacji pochodziła z niepotwierdzonego źródła i co do wiarygodności której nie miał Pan pewności. (…) Zarówno ja, jak i Dyrektor Kancelarii Sejmiku poinformowaliśmy Pana w rozmowie, że zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa musi być wiarygodne i uzasadnione

Do całej sprawy odniósł się wywołany przewodniczący Sejmiku i podkreślił, że Karol Guzikiewicz nie przedstawił ani treści maili, ani źródła.

W świetle przytoczonych okoliczności należy stwierdzić, że podejmowane przez Pana działania nie miały związku z wykonywaniem przez Pana mandatu radnego. Zatem ewentualna odpowiedzialność za nie powinna być oceniana na zasadach ogólnych. W niniejszej sprawie zobowiązany jest Pan jak każdy obywatel ponosić odpowiedzialność za swoje czyny i słowa

- napisał przewodniczący.

Ponadto w odpowiedzi została podniesiona kwestia wykorzystania przez radnego herbu Sejmiku. Padają argumenty, że radny nie jest uprawniony do indywidualnego reprezentowania organu, co może sugerować wysyłanie korespondencji we wspomnianej formie.