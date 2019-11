Nie ma dzieci - są ludzie. Obchody 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka w SP nr 50 w Gdańsku

20 listopada 1989 roku światowi przywódcy przyjęli Konwencję o prawach dziecka. W jej zamyśle każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują te same prawa - prawa dziecka.

Jak przypomniał wiceprezydent Piotr Kowalczuk - inicjatorem powstania Konwencji była Polska i to nasz kraj przedłożył jej pierwszy projekt. Do dziś Konwencja jest najszerzej ratyfikowanym na świecie dokumentem z zakresu praw człowieka.

O tym, że dziecko to człowiek, a jego prawa są szczególną kategorią praw człowieka przekonywał juz Janusz Korczak. To jego myśl pedagogiczna stanowiła fundament najważniejszego dokumentu określającego i chroniącego prawa dzieci.

Powiedział kiedyś, że: "Nie ma dzieci - są ludzie" - i to właśnie te słowa patronowały środowemu spotkaniu w Gdańsku.