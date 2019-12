"Nie ma wolności bez niezależnych sądów". Protest w Gdańsku 18.12.2019

Godz. 19.40 Przybywa protestujących. Ul. Nowe Ogrody jest nieprzejezdna na odcinku od ul. 3 Maja do Pohulanki . Ludzie stoją na całej szerokości - od sądu do szpitala.

Organizatorzy zachęcają do zabrania głosu w oczekiwaniu na drugą część protestu.

Godz. 19.30

Zakończyła się pierwsza oficjalna część manifestacji. Wszyscy czekają na drugą część i przybycie Donalda Tuska.

- Dwie sprawy leżą mi na sercu. Znowu jest polski grudzień. Dlaczego władze autorytarne demolują nam czas przed świętami? Czemu robią to ci, którzy mówią o wartościach chrześcijańskich, o tradycji, rodzinie - pytał Radomir Szumełda z KOD. - Sędziowie są poddawani szykanom i represjom. Za chwilę zaczną tracić uprawnienia emerytalne. Dotyczy to też prokuratorów, z których władza chce zrobić swoich szpicli. Większość prokuratorów to przyzwoicie ludzie. Jak ta władza odejdzie, trzeba ich zrehabilitować. Ci którzy doprowadzili do tego, staną przed Trybunałem.

Odczytano sms-a przysłanego z Brukseli przez europosłankę Magdalenę Adamowicz: "Naciskamy na Ursulę von der Leyen, żeby złożyła wniosek o postępowanie zabezpieczające w sprawie polskich sądów".