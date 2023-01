Nie tylko Gdańsk. Pomorskie na ferie zimowe 2023. Fajne i nietypowe atrakcje dla dzieci blisko Trójmiasta. Kina 7D, strusie, gokarty i inne Emil Hoff

Warto zaplanować ferie zimowe z dziećmi nad morzem. Nie można się tu nudzić, a atrakcje czekają nie tylko w dużych miastach, takich jak Gdańsk. Co można robić w ferie zimowe 2023 blisko Trójmiasta? Zebraliśmy dla Was 11 atrakcji w sam raz na rodzinne wycieczki. Są wśród nich ekstremalne zabawy, niezwykłe muzea, miejsca na narty i łyżwy, a nawet okazja do spotkania oko w oko z płetwalem błękitnym. Jakub Steinborn / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (14 zdjęć)

Warto wybrać się na ferie z dziećmi nad morze. Jest tam o wiele taniej niż w górach, atrakcji nie brakuje, a powietrze jest aż gęste od jodu. Gdańsk, Gdynia i Sopot przygotowały ciekawą ofertę na ferie zimowe, ale jeśli nie lubicie tłoczyć się w dużych miastach, mamy dla Was przydatny przewodnik po zimowych atrakcjach całego Pomorskiego. Co warto zobaczyć i zrobić w czasie ferii zimowych z dziećmi niedaleko Trójmiasta? Zebraliśmy dla Was 11 najciekawszych atrakcji; to gotowe pomysły na ferie.