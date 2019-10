Nie wykonujesz poleceń funkcjonariusza? Grozi Ci mandat 500 zł! Nowe przepisy drogowe wchodzą w życie już 7 listopada 2019 roku

Dopuszcza się postój pojazdu policyjnego w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego

Warto wiedzieć, że przepis dotyczy nie tylko oznakowanych i odpowiednio oświetlonych pojazdów policyjnych, ale także i samochodów nieoznakowanych. Ale to nie koniec nowości!

500 zł za niewykonywanie poleceń policjanta

Zwykła, rutynowa kontrola może zakończyć się mandatem. Powodem może być nasze zachowanie, które zostanie odebrane przez funkcjonariusza jako niestosowanie się do poleceń. W przypadku, gdy policjant np. poprosi o siedzenie w bezruchu, trzymanie rąk na kierownicy lub nieopuszczanie pojazdu, a kierowca nie dostosuje się do powyższych poleceń, zostanie on ukarany mandatem w wysokości 500 zł.

Kolejną z nowych zmian jest konieczność ewidencjonowania przebiegu kontrolowanego auta. Do obowiązków funkcjonariuszy dojdzie wymóg zapisywania przebiegu sprawdzanego pojazdu i wprowadzanie go do bazy CEPiK. Kierowca z kolei jest zobowiązany do umożliwienia wykonania tej czynności poprzez zezwolenie na otwarcie, a nawet wejście do pojazdu.