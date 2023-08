Nie zatrzymał się do kontroli, bo był pod wpływem narkotyków. Gdańska drogówka zatrzymała w weekend siedmiu kierowców

Zatrzymania policji w Gdańsku

Pierwsza interwencja gdańskiej policji miała miejsce w sobotę, 19 sierpnia, o godzinie 1:40. Mundurowi dostali zawiadomienie od oficera dyżurnego o zdarzeniu drogowym na ulicy Nowotnej. Policjanci ustalili, że kierowca samochodu osobowego marki Kia jechał w kierunki plaży Stogi. 30-letni obywatel Ukrainy zjechał na przeciwległy pas ruchu i podczas wymijania uderzył w samochód osobowy marki Mercedes. Sprawca odjechał i próbował uciec z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez kierowcę mercedesa. Po przebadaniu alkomatem okazało się, że mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie . Według ustaleń funkcjonariuszy, w trakcie ucieczki kierowca zamienił się miejscami z pasażerem. 47-letni mężczyzna także miał 2 promile alkoholu we krwi. Sprawcy zostali zatrzymani i przewiezieni do pobliskiego komisariatu.

Następnie doszło do zdarzenia na ul. Podwale Przedmiejskie. Około 9:30 policja dała sygnał do zatrzymania dla kierującego pojazdem marki Mercedes. Kierowca zignorował to polecenie i zaczął uciekać. 35-letniego gdańszczanina udało się jednak zatrzymać. Ten zaczął tłumaczyć, że chciał uniknąć kontrol, ponieważ... zażywał amfetaminę. Sprawca został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do dalszych badań. Wyniki trafią do biegłego.

Tuż przed godziną 20:00 na ul. Trakt św. Wojciecha policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego citroenem. 38-letni mieszkaniec gminy Kłodawa był pod wpływem ponad 0,25 promila alkoholu. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy.