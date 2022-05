Nie złożyłeś PIT za 2021 w terminie? Sprawdź co ci grozi. Jak uniknać kary za spóźniony PIT? Czynny żal to jedyny skuteczny sposób?

Co jednak zrobić, gdy podatnik spóźnił się ze złożeniem zeznania? Katalog czynności jest następujący - musi on najpierw złożyć zaległe zeznanie, później uregulować podatek wraz z należnymi odsetkami, a w dalszej kolejności złożyć czynny żal do urzędu skarbowego. Czynny żal to jedyny sposób na uniknięcie sankcji karno-skarbowej w związku z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, jednak przy spełnieniu kilku warunków dla tej procedury.

Małgorzata Genca / Polska Press