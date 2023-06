Nie zrozumiał instrukcji gry i wpadł w szał. Gdańszczanin zniszczył trzy automaty Andrzej Kowalski

Nie zrozumiał instrukcji gry i wpadł w szał. Gdańszczanin niszczył trzy automaty KMP Gdańsk Zobacz galerię (2 zdjęcia)

28-letni mężczyzna został zatrzymany za zniszczenie trzech automatów do gier zręcznościowych. Gdańska policja znalazła go dzięki rysopisowi. Sprawca usłyszał zarzut zniszczenia mienia o wartości prawie 5 tys. zł i grozi mu kara nawet do 5 lat więzienia. W areszcie tłumaczył się, że zdenerwował się na niezrozumiałą instrukcję.