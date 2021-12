Nie żyje Janusz Szostak. To autor książki "Kto zabił Iwonę Wieczorek"

Nie żyje Janusz Szostak

"Idziemy po was". Przełom ws. zaginięcia Iwony Wieczorek?

Janusz Szostak od wielu lat interesował się sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek. Jego najnowsza książka na ten temat premierę miała 8 września. "Kto zabił Iwonę Wieczorek?" to kolejna po "Co się stało z Iwoną Wieczorek?" próba dojścia do prawdy na temat śmierci młodej gdańszczanki. W reportażu Janusza Szostaka, dziennikarza śledczego i szefa Fundacji Na Tropie ukazano nowe wątki i nieznane opinii publicznej informacje.

Autor publikacji jako jedna z niewielu osób, która przebrnęła przez tysiące stron akt sprawy, nie ma wątpliwości co do tego, że nastolatka została uprowadzona, a niedługo później zamordowana. Od dawna głośno mówił o tym, że wie, kim są rzekomi sprawcy zbrodni.