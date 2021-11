Nie żyje pacjent szpitala psychiatrycznego w Gdańsku. Spadł lub skoczył ze szpitalnego komina. Samobójstwo czy wypadek? Maja Czech

30-letni mężczyzna wychodzi na spacer razem z pozostałymi pacjentami szpitala. Nad grupą opiekę sprawuje kilkoro terapeutów. Zaledwie kilka minut później 30-latek znajduje się już na dachu budynku, wspina się na komin i...no właśnie. Spada w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Skacze, chcąc popełnić samobójstwo? Jak doszło do takiego przeoczenia? Sprawa budzi wiele pytań, a odpowiedzi pozostają zdawkowe. Zobacz, co do tej pory wiadomo o tragedii na Srebrzysku!