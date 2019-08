Nie żyje Piotr Woźniak-Starak. Potwierdzono tożsamość

Poszukiwania po wypadku na jeziorze Kisajno zakończone. Służby ratunkowe w czwartek (22.08.2019), we wczesnych godzinach porannych, odnalazły ciało mężczyzny. Jak się okazało to Piotr Woźniak-Starak. Na miejscu był prokurator i technicy kryminalistyczni. Akcja przeszukiwania jeziora trwała od niedzieli, 18 sierpnia, kiedy to doszło do wypadku. Według relacji 27-letniej kobiety, która pływała z zaginionym, mężczyzna wypadł z motorówki. Jej udało się dopłynąć do brzegu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku.

Nie żyje Piotr Woźniak-Starak. Oficjalny komunikat policji W czwartek (22 sierpnia), w godzinach porannych na jeziorze Kisajno odnaleziono ciało mężczyzny - podaje policja z Giżycka. Po godz. 11 poinformowano o potwierdzeniu tożsamości. KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej w Olsztynie: zidentyfikowano ciało znalezione dzisiaj w jeziorze Kisajno__ W wyniku przeprowadzonych dzisiaj z udziałem prokuratora czynności identyfikujących, potwierdzono, iż znaleziono w jeziorze Kisajno ciało mężczyzny, który w dniu 18 sierpnia 2019r. uczestniczył z wypadku, co do którego Prokuratura Rejonowa w Giżycku prowadzi śledztwo z art. 177§2kk.

Po przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych, na zlecenie Prokuratury zostanie przeprowadzona sekcja zwłok w specjalistycznym Zakładzie Medycyny Sądowej - podaje Krzysztof Stodolny, rzecznik prasowy PO w Olsztynie.

Poszukiwania Piotra Woźniaka-Staraka trwały od niedzieli, 18 sierpnia 2019 roku. W akcję zaangażowani byli ratownicy także spoza woj. warmińsko - mazurskiego i płetwonurkowie. Wykorzystywany był specjalistyczny sprzęt, taki jak sonary, drony, a także śmigłowiec i robot do prac pod wodą.

Co wydarzyło się na jez. Kisajno na Mazurach? To ustalą śledczy w toku postępowania. Poszukiwania Piotra Woźniaka-Staraka. 22.08.2019, aktualizacja godz. 8.30 - Rano grupa płetwonurków zlokalizowała na jeziorze Kisajno ciało, najprawdopodobniej zaginionego mężczyzny. Obecnie na miejscu pracują policjanci i technicy kryminalistyczni pod nadzorem prokuratury. Ciało nie zostało jeszcze wydobyte - powiedział mł. asp. Rafał Jackowski z KWP w Olsztynie.

Poszukiwania Piotra Woźniaka-Staraka. 22.08.2019, aktualizacja godz. 8.20 - Dzisiaj w godzinach porannych grupa płetwonurków znalazła ciało mężczyzny. Na miejsce jedzie prokurator i będą sprawdzać jego tożsamość - potwierdza asp. Iwona Chruścińska, oficer prasowy KMP w Giżycku. Wszystko wskazuje na to, że ciało Piotra Woźniaka-Staraka zostało odnalezione - napisał na Twitterze Jarosław Zieliński. Potwierdziły się najgorsze obawy - napisał wiceszef MSWiA. I złożył na Twitterze wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym.

Poszukiwania Piotra Woźniaka-Staraka. 22.08.2019, aktualizacja godz. 8.05 - Akcja cały czas trwa. Służby właśnie biorą udział w odprawie - mówi mł. asp. Rafał Jackowski z zespołu prasowego KWP w Olsztynie.- Patrole zaraz znów wyruszą na poszukiwania na obszarze jeziora Kisajno.

Poszukiwania Piotra Woźniaka-Staraka. 22.08.2019, aktualizacja godz. 7.25 W czwartek rano ratownicy ponownie wypłyną na jezioro w poszukiwaniu zaginionego Piotra Woźniaka-Staraka. Akcja ma się rozpocząć skoro świt. To już piąty dzień akcji poszukiwawczej! Do poszukiwań na jeziorze Kisajno wykorzystywany jest nowoczesny, specjalistyczny sprzęt: sonary, drony, śmigłowiec i robot do prac pod wodą.

Poszukiwania Piotra Woźniaka-Staraka. 21.08.2019, aktualizacja godzina 21 Zakończyła się kolejna doba poszukiwań na jeziorze. Jednostki powoli kończą pracę, ale ma być ona kontynuowana w czwartek od rana.

Poszukiwania Piotra Woźniaka-Staraka. 21.08.2019, aktualizacja, godz. 9.00 Najnowsze informacje!

Poszukiwania zostały wznowione w środę o godz. 8 - mówi Izabela Niedźwiedzka-Pardela z KWP w Olsztynie. - W poszukiwaniach biorą udział strażacy z PSP, wyposażeni w sonary i robota podwodnego, policyjni wodniacy z Giżycka i Mikołajek oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej - mówi Izabela Niedźwiedzka-Pardela z KWP w Olsztynie. - Służby mają też do dyspozycji łódź płaskodenną z oddziału prewencji policji w Olsztynie. Oprócz policjantów, strażaków ze specjalistycznym sprzętem i żołnierzy, w poszukiwaniach biorą udział nurkowie i detektywi wynajęci przez rodzinę Piotra Woźniaka-Staraka. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku na jeziorze Kisajno w pobliżu Giżycka. - W poniedziałek, 20 sierpnia 2019 roku Prokurator Rejonowy w Giżycku na podstawie zebranego dotychczas materiału dowodowego wszczął śledztwo z art. 177§2kk – wypadku w ruchu wodnym, na skutek którego jedna osoba prawdopodobnie poniosła śmierć - powiedział Krzysztof Stodolny, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. - Z uwagi na wczesną fazę postępowania przygotowawczego, dla dobra prowadzonego śledztwa, nie jest możliwe podanie innych szczegółów sprawy.

"Strażak z PSP Giżycko: Mamy tu do czynienia z różnymi głębokościami: od kilku do kilkunastu metrów. Czynnikiem utrudniającym poszukiwania są prądy występujące w jeziorze oraz roślinność, zwłaszcza na mniejszych głębokościach"

Poszukiwania Piotra Woźniaka-Staraka. 20.08.2019, aktualizacja, godz. 8:00 Poszukiwania zostały wznowione we wtorek 20.08. o godz. 7 rano.

- Służby są już na wodzie. Dziś w poszukiwaniach biorą udział między innymi jednostki Komendy Powiatowej Policji w Giżycku i Węgorzewie - policyjni wodniacy oraz strażacy z PSP w Giżycku - mówi w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" asp. Iwona Chruścińska z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku. Rodzina 39-letniego producenta filmowego we wtorek wynajęła prywatnych detektywów oraz ekipę nurków, którzy mieli przeczesywać brzeg jeziora oraz jego dno – poinformował “Fakt”. Według dziennikarzy tej gazety, nieoficjalne źródła podały, iż na śrubie motorówki, z której w niedzielę w nocy miał wypaść do jeziora Piotr Woźniak–Starak, znaleziono włosy. Sugerowałoby to, że producent filmowy mógł uderzyć głową w śrubę i stracić przytomność. “Fakt” poinformował też, że jeden z ochroniarzy 39-latka bardzo mocno przeżył całą sytuację i próbował targnąć się na swoje życie.

Według “Super Expressu” 27-letnia kobieta, która w feralną noc płynęła motorówką z synem multimiliardera, to kelnerka pracująca w jednej z położonych przy brzegu knajp. Podczas wykonywania manewru skrętu oboje mieli wypaść za burtę motorówki. Kobiecie udało się przepłynąć około stu metrów i dotrzeć do brzegu. We wtorek Piotra Woźniaka–Staraka szukało łącznie kilkadziesiąt osób. Oprócz prywatnych detektywów i nurków w akcję zaangażowani byli funkcjonariusze z Giżycka i Węgorzewa. Poszukiwania Piotra Woźniaka-Staraka. 19.08.2019, aktualizacja, godz. 21:00 - Dziś zakończyliśmy poszukiwania na jeziorze Kisajno - poinformowała nas o godz. 21 Izabela Niedźwiedzka-Pardela z KWP w Olsztynie. - Akcję wznowimy we wtorek rano. Poszukiwania Piotra Woźniaka - Staraka. 19.08.2019, aktualizacja, godz. 18:30 Nadal nie odnaleziono zaginionego 39-latka. Na miejscu pracują policyjni wodniacy z Giżycka i Mrągowa, płetwonurkowie z Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. W godzinach popołudniowych dołączyło do nich Wojsko Obrony Terytorialnej.

- Będziemy pracować tak długo, jak pozwolą na to warunki pogodowe, czyli do zmroku. Ratownicy przeczesują jezioro sektor po sektorze, metr po metrze. Jeśli zaginionego nie uda się dziś odnaleźć, poszukiwania zostaną wznowione we wtorek o świcie - powiedziała Izabela Niedźwiedzka-Pardela z KWP w Olsztynie. Do poszukiwań używane są m.in. sonar, robot podwodny i łodzie policyjne. *** Wypadek na jeziorze Kisajno. Poszukiwany Piotr Woźniak-Starak Do zdarzenia doszło w nocy z soboty z nadzielę na jeziorze Kisajno na Mazurach. Motorówką płynęły dwie osoby, które w pewnym momencie znalazły się w wodzie. Kobiecie udało się dopłynąć do brzegu, natomiast mężczyzna jest obecnie cały czas poszukiwany.

- W ok. godz. 2.00 w nocy w niedzielę 18 sierpnia 2019 r. na jeziorze Kisajno w pobliżu Giżycka doszło do zdarzenia, w wyniku którego dwie osoby przebywające w łodzi motorowej znalazły się z nieustalonych jeszcze przyczyn w wodzie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że jedna osoba – kobieta - zdołała dopłynąć do brzegu, natomiast nie odnaleziono dotychczas drugiej osoby – 39-letniego mężczyzny - powiedział Krzysztof Stodolny, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Sprawa została objęta nadzorem Prokuratury Rejonowej w Giżycku.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, prokuratura ustaliła już tożsamość mężczyzny. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze, nieoficjalne doniesienia, że mężczyzną, który wypadł z motorówki jest Piotr Woźniak-Starak.

Piotr Woźniak-Starak poszukiwany. Wypadł z łódki na jednym z jezior na Mazurach Zaginiony producent filmowy jest pasierbem polskiego miliardera Jerzego Staraka - przedsiębiorcy działającego między innymi w branży farmaceutycznej i właściciela Zakładów Farmaceutycznych Polpharma z siedzibą w Starogardzie Gdańskim na Pomorzu. Piotr Woźniak - Starak jest również mężem prezenterki telewizyjnej Agnieszki Szulim. Obecnie cały czas trwają poszukiwania na jeziorze Kisajno. Służby zarówno przeczesują brzeg, jak i sprawdzają wody jeziora. Na miejsce zjechali się funkcjonariusze policji i straży pożarnej również z dalszych miejscowości. W akcji biorą też udział płetwonurkowie.

Tragiczny weekend na Warmii i Mazurach: 5 utonięć To był tragiczny weekend na jeziorach Warmii i Mazur. Policyjni wodniacy od piątku do niedzieli na wodach województwa warmińsko - mazurskiego. W sumie doszło do 5 utonięć. Nadal trwa akcja poszukiwawcza Piotra Woźniaka - Staraka, który wypadł z motorówki na jeziorze Kisajno w nocy z soboty na niedzielę (18.08.2019). Służby przeszukują jezioro, używając specjalistycznego sprzętu podwodnego, a także monitorując sytuację z powietrza.

