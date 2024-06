Niebawem Opener Festival 2024 w Gdyni! Gwiazdorska scena muzyczna i gorące emocje!

Między 3 a 6 lipca, Gdynia będzie rozbrzmiewać od nowoczesnej muzyki i występów artystów. Rozpoczyna się Opener Festival 2024. Promotorem Festiwalu w tym roku jest Alter Art, a patroni medialni to: onet, comedy central, ams, cinema city, anty radio, radio zet. Sponsorem głównym jest Orange, natomiast pozostali sponsorzy to: Rossmann, Heineken i miasto Gdynia. Zapowiada się świetna impreza, trwająca 4 dni. Muzyczne emocje rosną, w miarę zbliżania się daty startowej festiwalu. Kto wystąpi? Jak wygląda program?

6 lipca, w sobotę na scenie głównej wystąpią: Masego o 19:00, Tyla o 20:00, Hozier o 22:00, Skrillex o 0:30. Na scenie namiotowej wystąpią: Kukon o 17:00, Loyle Carner o 19:00, Charli XCX o 21:00, Two Feet o 23:30, Sofi Tukker 01:15. Na alter stage zobaczymy: Kasię Lins o 17:15, Artemasa o 19:15, Aleca Benjamina o 20:45, d4vd o 23:00, Floating Points o 01:30. Na flow stage zobaczymy: Tomasza Makowieckiego o 17:45, Nieve Ella o 20:00, Karin Ann o 21:30, Darię ze Śląska o 0:15.

Opener Festival – początki

Festiwal muzyczny Opener w Gdyni, odbywa się w gminie Kosakowo, już od 2003 roku. Organizatorem zawsze imprezy jest Alter Art Festival Sp. z o.o. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2002 r. w Warszawie, kolejne na gdyńskim skwerze Kościuszki. Po trzech pierwszych latach na Skwerze Kościuszki zrobiło się zbyt ciasno, zatem w 2006 r. cały festiwal przeniesiono na lotnisko Kosakowo, gdzie odbywa się po dziś dzień.

Organizatorzy podjęli decyzję o wydłużeniu festiwalu do trzech dni. W 2005 r. dla 25 tysięcy osób zagrali m.in. Snoop Dogg, Faithless, Fatboy Slim, Lauryn Hill, The White Stripes i Underworld. Już pierwszego dnia sprzedano wszystkie bilety jednodniowe. Tak ogromny sukces odniosło to wydarzenie muzyczne. Opener Festival w Gdyni odbywa się zawsze raz do roku i corocznie gości na swych scenach gwiazdy muzyczne wielkiego formatu.