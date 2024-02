Niebezpieczne produkty w sklepach: luty 2024! Ostrzeżenia GIS i GIF. Wycofano znany syrop dla dzieci, chałwę, preparat mlekozastępczy

Najnowsze ostrzeżenie GIF. Do kutego 2024 r. wycofano z obrotu 20 serii zawiesiny doustnej dla dzieci

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał 20 serii produktu leczniczego dla dzieci. To APAP dla dzieci FORTE, (Paracetamolum) , 40 mg/ml, zawiesina doustna, op. 1 butelka 150 ml, nr GTIN 05903031289497, w zakresie serii:

W ok. połowie roku 2023 z wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych w Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie i Gdańsku wpłynęły zgłoszenia o niewłaściwym wyglądzie produktu leczniczego APAP dla dzieci FORTE 40 mg/ml, zawiesina doustna, op. 1 butelka 150 ml.

Najnowsze ostrzeżenie GIS. W grudniu 2023 r. wycofano produkty z Lidla, Biedronki, Auchan, Carrefour i Tedi

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed kupowaniem i spożywaniem dwóch produktów, których trwałość określona jest do 2024 roku. To:

Underground Super Lemon Suplement diety o smaku cytrynowo-ananasowym,

Go Pure, Chipsy warzywne mix bezglutenowe Bio 40 g.

Obecność Δ9-tetrahydrokannabinolu (Δ9-THC) ujawniono w suplemencie diety pod nazwą Underground Super Lemon Suplement diety o smaku cytrynowo-ananasowym. Felerna partia ma numer 23.05.24 (data minimalnej trwałości: 23.05.2024 r.). Producent: Lima by Lima Filip Lisik, ul. Brzezińska 30B 95-047 Jeżów.

Produkt zostaje wycofywany z obrotu, a konsumenci nie mogą go spożywać, gdy jednak uda się im go kupić. Jak doszło do skażeń produktów spożywczych?