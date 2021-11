Niech żyje Polska. Obchody Święta Niepodległości w Gdańsku [ZDJĘCIA]

Obchody Święta Niepodległości w Gdańsku

- Święto Niepodległości to ważny moment, w którym Polacy wspominają dni sprzed 103 lat - mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. - Warto przypomnieć jednak, że tutaj, na Pomorzu dopiero w 1920 roku Polacy odzyskali w pełni dostęp do morza. W różnych miejscach na Pomorzu obchodzimy Święto Niepodległości. To ważne, że wspominamy tamte dni, gdy różne siły polityczne, często o różnych poglądach, potrafiły się zjednoczyć dla interesów ojczyzny.

Jak podkreślił marszałek, Święto Niepodległości jest dla Polaków niezwykle ważne.