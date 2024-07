Niecodzienna sytuacja w Gdańsku. Poszukiwany sam zgłosił się na policję. Wcześniej zrobi sobie zdjęcie MC

Do niecodziennej sytuacji, doszło dziś rano w gdańskim komisariacie na Śródmieściu. Do policjantów przyszedł mężczyzna z torbą w ręku i oświadczył, że jest poszukiwany. Okazało się, że 41-latek mówi prawdę, więc został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Teraz zgodnie z dyspozycją sądu mężczyzna trafi do zakładu karnego, by odbyć karę pozbawienia wolności za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości.