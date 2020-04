Niedziela Palmowa 2020 - msza online i TV. Gdzie i kiedy msze święte można oglądać na żywo? Transmisja z Bazyliki Św. Mikołaja 5.04.2020

Niedziela Palmowa 2020 - msza online i TV. Oglądaj w naszym serwisie na żywo!

- Tak jak napisane w Ewangelii, mieszkańcy Jerozolimy wychodzili na drogę i rzucali Panu Jezusowi gałązki pod nogi. Był to znak uroczystego przyjęcia kogoś ważnego, kogo chcieli w sposób szczególny uhonorować - tłumaczy ks. Krzysztof Czaja, proboszcz parafii Niepokalanego Serca Maryi na Karwinach. - Niedziela Palmowa rozpoczyna cykl najważniejszych prawd naszej wiary. Wjazd do Jerozolimy i czytanie Męki Pańskiej stanowią zapowiedź tego, co Jezus będzie przeżywał w kolejnych dniach.

Niedziela Palmowa uroczyście rozpoczyna Wielki Tydzień - czas wyciszenia, skupienia, zadumy i przygotowania do najważniejszego okresu we wszystkich kościołach chrześcijańskich. Tego dnia jest także uroczyście odczytywana liturgia Męki Pańskiej.

Wjazd Jezusa do Jerozolimy został opisany przez każdego z ewangelistów. Jest spełnieniem proroctwa powrotu Mesjasza. Nastąpiło to w atmosferze święta. Chrystus był witany jak król. Nie bez znaczenia jest także to, że nastąpiło to od strony góry Oliwnej - czyli miejsca, z którego przed wiekami z miasta uciekał król Dawid. Również wybór zwierzęcia - Jezus wjeżdża do miasta na osiołku - stanowi wypełnienie zawartej w Starym Testamencie zapowiedzi Zachariasza.