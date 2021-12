Niedzielne morsowanie w Gdańsku Brzeźnie. Nasz fotoreporter uchwycił trzy grupy kąpiących się w Zatoce Gdańskiej ZDJĘCIA Rafał Rusiecki

Trzy grupy morsów w niedzielne popołudnie w Gdańsku Brzeźnie korzystały z zimnych kąpieli w Zatoce Gdańskiej i pozowały naszemu fotoreporterowi Przemysławowi Świderskiemu. Wystudzone wody Bałtyku to znakomite miejsce do rozpoczęcia przygody z morsowaniem. Warto przyłączyć się do bardziej zaawansowanych i słuchać ich praktycznych wskazówek.