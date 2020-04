Niekochani - serial PZPN-u o kulisach reprezentacji Polski. Lekcje oraz Wyrwane z kontekstu. Tylko dla dorosłych [wideo]

"Niekochani" to serial dokumentalny o piłkarskiej reprezentacji Polski, zrealizowany przez "Łączy nas piłka", czyli oficjalny kanał Polskiego Związku Piłki Nożnej. W internecie ukazały się już dwa odcinki. Pierwszy z nich zatytułowany "Lekcje", a drugi to "Wyrwane z kontekstu". Dowiemy się z nich m.in. jak wpłynęła na drużynę sytuacja z zacięciem się windy w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, czy... impreza integracyjna w Sopocie. Twórcy tych materiałów zaznaczyli, że są one adresowane wyłącznie do osób pełnoletnich. Kiedy nowe odcinki serialu "Niekochani"?

Serial PZPN-u o reprezentacji Polski. Niekochani - Nasza kamera zajrzała do wnętrza reprezentacji Polski, od kuchni, za kulisy, bliżej niż kiedykolwiek wcześniej. Jeszcze nie mieliście okazji, by o prawdziwym życiu kadry „biało-czerwonych” dowiedzieć się tak wiele. Zaznaczamy od razu, że treści te przeznaczone są wyłącznie dla widzów dorosłych. Chcąc w pełni oddać Wam prawdziwe życie piłkarskiej szatni, także na szczeblu reprezentacyjnym, zdecydowaliśmy się nie cenzurować funkcjonującego w niej języka. Dzięki temu zobaczycie, jak to wygląda naprawdę - informują twórcy nowego serialu o piłkarskiej reprezentacji Polski. Selekcjoner Jerzy Brzęczek, kapitan Robert Lewandowski, a także Jakub Błaszczykowski, Kamil Glik, Kamil Grosicki, Łukasz Fabiański, Grzegorz Krychowiak, Arkadiusz Milik, Wojciech Szczęsny czy inni piłkarze reprezentacji Polski często zmagają się z dużą presją wyników i nie mniejszymi oczekiwaniami kibiców.

Z serialu "Niekochani" kibice reprezentacji Polski dowiedzą się między innymi, dlaczego piłkarze w listopadzie 2018 roku utknęli w windzie towarowej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. - Mam coś takiego, że nie lubię ścisku, natłoku i bycia zamkniętym - wspomina tamten dzień Łukasz Fabiański, bramkarz naszej drużyny narodowej. - Trochę czasu tam spędziliśmy. Później się okazało, że w ciężkim momencie ta reprezentacja potrafi wyluzować, być spokojna - dodaje Kamil Grosicki, skrzydłowy reprezentacji Polski. CZYTAJ TAKŻE: Top 50 najbardziej znanych sportowców, którzy wywodzą się z Pomorza, a usłyszał o nich świat - Wiem, że się mówi, że każda drużyna rodzi się w bólach i tak dalej. Drużyna w dobrych momentach rodzi się bardziej. To znaczy na przykład czuć było zdecydowanie bardziej budowanie się czegoś specjalnego podczas eliminacji do Euro 2016. Było to czuć w środku zespołu, na zewnątrz, u kibiców, w mediach. Wtedy to było czuć. A teraz (w momencie przyjścia Jerzego Brzęczka po nieudanym mundialu 2018 - przyp.), to było takie: ok, teraz musimy być zespołem, bo inaczej będzie dramat - wspomina Wojciech Szczęsny, bramkarz reprezentacji Polski.

Niekochani - odcinek 1: Lekcje

Z drugiego odcinka dowiedzieć się można m.in. o tym, że reprezentacji Polski w scementowaniu relacji pomogła... impreza w Sopocie. - Fajnym momentem i to naprawdę fajnym momentem było to, co wydarzyło się w Sopocie - mówi Łukasz Fabiański. - Impreza w Sopocie pomogła - dodaje Mateusz Klich, środkowy pomocnik reprezentacji Polski. - Zadziałało, kurde - śmieje się Wojciech Szczęsny. Uwagę poświęcono także pochodzącemu z Chojnic lewemu obrońcy reprezentacji. Obecność Arkadiusza Recy w tej drużynie była dla wielu zaskoczeniem, a sam piłkarz był pod czujnym okiem wielu obserwatorów, dopatrujących się jego potknięć. - Na początku interesowałem się tym co piszą ludzie. Było bardzo dużo hejtu, że nie powinienem być w kadrze, że się nie nadaję, że nie umiem grać. Postanowiłem jak najszybciej się od tego odciąć, nie czytać tego, bo to tylko mentalnie pogarszało moją sytuację - wyjaśnia Arkadiusz Reca, wychowanek Kolejarza Chojnice.

Niekochani - odcinek 2: Wyrwane z kontekstu

Niekochani. Kiedy nowe odcinki serialu? "Niekochani" serial dokumentalny Polskiego Związku Piłki Nożnej można oglądać na kanale YouTube. Premierowe odcinki publikowane są w soboty o godzinie 20.30.