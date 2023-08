Niemal 90 procent obłożenia w gdańskich hotelach w lipcu. Znamy dane Gdańskiej Organizacji Turystycznej

Obłożenie hoteli w Gdańsku podobne jak w latach poprzednich

- Zależy on od pogody, a ta w tym roku jest niestety bardzo wymagająca. Zwykle obłożenie miejsc noclegowych w sierpniu jest podobne do lipcowego. Nie jesteśmy w stanie także oszacować jak usługodawcy turystyczni będą kształtować poziom swoich cen oraz jaki będzie odzew ze strony turystów - dodała.

Według informacji z czwartku, z internetowych systemów rezerwacyjnych, za pobyt dwóch osób w terminie od 14 do 18 sierpnia w 2-gwiazdkowym hotelu w Gdańsku, bez śniadania, zapłacimy od ok. 1,4 tys. do ok. 1,8 tys. zł. Wypoczynek w 3-gwiazdkowym hotelu, ze śniadaniem, to koszt od ok. 1,6 tys., nawet do ok. 2,6 tys. zł. Za cztery noce w 4-gwiazdowym hotelu ze śniadaniem będzie trzeba zapłacić od ok. 1,9 tys. do ok. 2,7 tys. zł.