Niemieckie i polskie haute couture na wybiegu w Teatrze Szekspirowskim

- Kultura od zawsze sprzyja budowaniu międzynarodowych więzi i zależności - twierdzą organizatorzy pokazu mody w ramach Tygodnia Niemieckiego. - Moda z kolei zachwyca i łączy, jest sztuką użytkową, z którą mamy styczność na co dzień. To właśnie moda połączy polskich i niemieckich projektantów młodego pokolenia na pokazie w Teatrze Szekspirowskim. Wydarzenie w symboliczny sposób nawiązywać będzie do zjednoczenia Niemiec, a także Europy.

Czwartego dnia Tygodnia Niemieckiego projektanci mody zapewnili widzom niezwykłą podróżą przez kreatywność i wyobraźnię w stylach od casual, przez folklor, aż po glamour. Ci mogli zobaczyć na własne oczy jak wygląda spotkanie uniwersalnego języka mody z kulturą, która łączy i buduje więzi międzynarodowe.

Podczas wydarzenia swoje kolekcje przedstawiły sąsiadki zza zachodniej granicy - pochodząca ze wschodnich Niemiec projektantka Marion Rocher (Rockmadchen), Aynur Pektas z zachodnich Niemiec a także niemiecki projektant Tam Mai. Podczas pokazu zaprezentowali się też rodzimi projektanci, a wsród nich niezwykle utalentowani: Kovalowe, Magdalena Arłukiewicz, Aleksander Gliwiński, Silk Epoque by Olga Ziemann, Kamila Froelke i Chilli Jewellery, Pudu Joanna Weyna i Art7 Wojtek Kalandyk, Joanna Kurawska a także twórcy biżuterii z bursztynu wystawianej na międzynarodowych targach AMBERIF.