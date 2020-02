Niemowlę w ciężkim stanie w gdańskim szpitalu. Służby nie wykluczają pobicia. Rodzice zostaną zatrzymani i usłyszą zarzuty?

Wczoraj przed godziną 22 dyżurny malborskiej komendy policji został powiadomiony przez lekarza szpitalnego o dziewczynce z obrażeniami ciała. Niemowlę zostało następnie przewiezione do szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Obecnie trwa śledztwo pod nadzorem prokuratury - informuje asp. Sylwia Kowalewska, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Malborku.

Policję powiadomił zaniepokojony personel Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku.

- W środę wieczorem rodzice z kilkutygodniowym dzieckiem przyszli do poradni nocnej i świątecznej. Lekarz zauważył obrzęki na ciele dziecka, które go zaniepokoiły. Skierował niemowlę na oddział dziecięcy naszego szpitala. Personel pediatrii w związku ze stwierdzonymi obrażeniami podjął decyzję o transporcie pacjenta do szpitala spółki Copernicus w Gdańsku, który dysponuje specjalistycznym oddziałem chirurgii dziecięcej - mówi Paweł Chodyniak, prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku.