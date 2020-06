Nieodpowiedzialne zachowanie rowerzysty. Przejechał przez Tunel pod Martwą Wisłą z dzieckiem w przyczepce

Do zdarzenia doszło we wtorek 16.06.2020 przedpołudniem. Poinformował o tym na swoim Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Turysta z Wrocławia wjechał na rowerze do Tunelu pod Martwą Wisłą od strony Letnicy. Ciągnął za sobą przyczepkę, na której siedziało jego dziecko.

Gdy dyspozytorzy włączyli komunikat głosowy "Zakaz ruchu rowerów. Proszę opuścić tunel", mężczyzna nie był już w stanie zawrócić i przejechał na drugą stronę tunelu. Podczas jazdy wyprzedziło go kilka dużych samochodów.