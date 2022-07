Nieprawidłowości w Gdańskich Nieruchomościach? "Tak dalej być nie może, u nas, w Gdańsku musi być porządek"

- Pani Magdalena wyczekuje lokalu na ul. Biskupiej 30 od czterech lat - mówił radny Przemysław Majewski. - W 2018 roku pani Magdalena została wpisana na listę, aby móc ubiegać się o lokal komunalny. W grudniu 2020 roku podpisała umowę na taki lokal. Aby się jednak wprowadzić miną najprawdopodobniej kolejne 2 lata. Miejmy nadzieję, że 2 lata. Razem z radnym Andrzejem Skibą pytamy, czy Gdańskie Nieruchomości dobrze funkcjonują? Mamy co do tego duże wątpliwości. Postawmy się na miejscu pani Magdaleny, czy jakiejkolwiek innej osoby. Czy ktoś chcący kupić mieszkanie od dewelopera byłby skłonny czekać tak naprawdę 4 lata w ciemno, cały czas boksując się de facto z deweloperem czy inną osobą budującą lokal, żeby móc ten lokal wywalczyć? Tak właśnie wygląda droga pani Magdaleny do tego, aby wywalczyć lokal przy ul. Biskupiej 30.