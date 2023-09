Niespodzianki na Mistrzostwach Polski w żeglarstwie w Pucku. Aleksandra Wasiewicz (SKŻ) ze złotem. Pokonała m.in. Zofię Klepacką

Wiatrowe szczęście uśmiechnęło się do zawodników ścigających się w najszybszych klasach dwuosobowych - 49er i 49erFX, gdzie udało się rozegrać aż 12 wyścigów.

Tutaj z dużą swobodą mistrzami Polski - po raz pierwszy w tym duecie - zostali Łukasz Przybytek i Jacek Piasecki (KS AZS AWFiS Gdańsk), wygrywając sześć wyścigów i tylko raz spadając poza pierwszą trójkę.

- Niemal na każdych mistrzostwach toczyliśmy zacięty bój z Dominikiem Buksakiem i Szymonem Wierzbickim, tym razem to my byliśmy górą, a naciskali nas najbardziej Tytus Butowski i Łukasz Machowski. Żeglowaliśmy bardzo dobrze przez całe regaty, mieliśmy dobrą prędkość przy słabszym wietrze, co pozwoliło nam budować przewagę na trasie. Jesteśmy zadowoleni, że znaleźliśmy odpowiednie ustawienie łódki, bo nad tym pracowaliśmy w ostatnim czasie - podsumowuje Łukasz Przybytek. - Trzeba było zachować czujność, żeglować do wiatru, którego cały czas brakowało na trasie. Nie mieliśmy łatwo z młodszymi kolegami, którzy są lżejsi o parę kilogramów, co w tych warunkach pewnie powodowało minimalną przewagę, jednak finalnie nasze doświadczenie wygrało - dodaje Jacek Piasecki.