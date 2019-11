Niespotykana akcja w gdańskim zoo. Słonica Katka nie mogła się podnieść. Z pomocą przyszli jej strażacy

Warto mieć na uwadze, że słoń ma nieco inną budowę klatki piersiowej niż inne zwierzęta. U słoni mamy do czynienia ze zrośniętą opłucną płucną z opłucną ścienną, dlatego też w sytuacji nacisku na klatkę piersiową, wywołujemy także bezpośredni nacisk na płuca. Pracownicy gdańskiego zoo zwrócili się z prośbą o podniesienie słonicy do strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, którzy to posiadają specjalistyczny sprzęt.

Po przyjściu do pracy zaobserwowaliśmy, że słonica nie jest w stanie zgiąć prawej tylnej nogi, na której leżała, a to skutecznie uniemożliwiało jej podniesienie się. Leżąc w ten sposób Katka zaczynała mieć problem z krążeniem i oddychaniem

Pracownicy Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego obawiają się, że jeśli sytuacja się powtórzy - to nie będą w stanie pomóc swojej podopiecznej Katce.

Akcje strażaków w gdańskim zoo

Warto zauważyć, że taka sytuacja miała już miejsce po raz drugi w ciągu dwóch lat. W akcji tej, oprócz strażaków, brało udział 20 pracowników gdańskiego zoo.

Co do zasady, na takie sytuacje powinna reagować Straż Miejska. Jednak często dochodzi do zdarzeń, w których wymagany jest specjalistyczny sprzęt, który posiada Straż Pożarna. Do takich szczególnych przypadków to właśnie oni są wzywani.

ZOBACZ TAKŻE: ZOO w Gdańsku. Odeszła niedźwiedzica Cytra była jednym z najstarszych zwierząt Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego