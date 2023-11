Nietrzeźwy mężczyzna siekierą "naprawiał" skrzynki elektryczne na terenie ogrodów działkowych w gdańskiej dzielnicy Stogi. Został zatrzymany

Policja zatrzymała wandala w Gdańsku. Pomogło obywatelskie ujęcie

Po przyjechaniu patrolu na miejsce okazało się, że jeden z działkowców już ujął krewkiego wandala. Funkcjonariuszki przewiozły go na komisariat.

Okazało się też, że z przesłuchaniem 57-latka trzeba poczekać, gdyż był on pod wyraźnym wpływem alkoholu. Badanie wykazało, że ma go we krwi dwa promile.

Kiedy ujęty mężczyzna już wytrzeźwiał, tłumaczył policjantom, że za długo czekał na włączenie prądu na działce, więc sam postanowił naprawić awarię siekierą.

Tego typu wyjaśnienia nie uchroniły go rzecz jasna przed odpowiedzialnością karną. Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Grozi mu za to kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Straty spowodowane przez nietrzeźwego 57-latka oszacowano na 1,8 tysiąca złotych.