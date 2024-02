Nietypowa interwencja gdańskich strażaków. Przyjechali po...sowę MC

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku to instytucja, która na co dzień ratuje ludzkie życie i pomaga mieszkańcom wyjść z opresji. Tym razem jednak doszło do nieco innej interwencji, która poskutkowała rozczulającym zdjęciem na oficjalnym facebooku KM PSP Gdańsk.