Nieudana próba przekupstwa policjantów w Gdańsku. 41-latek za kilkaset złotych wpakował się w grube kłopoty

Nielegalna jazda zakończona próbą przekupstwa w Gdańsku

- I tu sytuacja mocno się skomplikowała, ponieważ za złamanie sądowego zakazu 41-latkowi groziła kara 5 lat więzienia - mówi asp. szt. Mariusz Chrzanowski , oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Gdańsku. - Być może dlatego wykonał kolejny krok w stronę jeszcze większych kłopotów. I choć trudno zrozumieć zachowanie mężczyzny, który i tak był już w kiepskiej sytuacji, to być może chciał uniknąć w ten sposób 5-letniej odsiadki.

Policjanci ruchu drogowego z Gdańska , podczas rutynowej kontroli na ulicy Miałki Szlak, zatrzymali kierowcę opla. Wstępne sprawdzenie trzeźwości nie wzbudziło podejrzeń, jednak dalsze weryfikacje w policyjnych systemach ujawniły, że 41-letni mężczyzna nie powinien znajdować się za kierownicą żadnego pojazdu mechanicznego. Okazało się, że ma on nałożony przez sąd zakaz prowadzenia, który obowiązuje aż do grudnia 2027 roku.

Łapówka jako ostatnia deska ratunku

Kiedy zorientował się, że mandat nie jest opcją, a jego czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo, 41-latek zdecydował się na desperacki krok. Wśród dokumentów, które wręczył policjantom, znalazła się także gotówka - 700 złotych, która miała przekonać funkcjonariuszy do odstąpienia od dalszych czynności.

Konsekwencje prawne próby przekupstwa

Zatrzymany mieszkaniec Gdańska stanął przed poważnymi konsekwencjami swoich czynów. Nie tylko złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, ale również próbował przekupić funkcjonariuszy publicznych, co jest przestępstwem.

- Za wręczenie korzyści majątkowej funkcjonariuszowi publicznego grozi kara nawet 8 lat więzienia - mówi asp. szt. Mariusz Chrzanowski. - Jeżeli sprawca czynu działa, aby nakłonić funkcjonariusza publicznego do naruszenia przepisów prawa, grozi mu kara nawet 10 lat więzienia.

Za samo złamanie sądowego zakazu grozi do 5 lat więzienia, co oznacza, że 41-latek może spodziewać się surowszej kary niż pierwotnie przewidywano za jego pierwsze wykroczenie. Jego próba uniknięcia odpowiedzialności poprzez wręczenie łapówki jedynie pogorszyła sytuację, stawiając go w obliczu możliwości długotrwałego pobytu w więzieniu.

