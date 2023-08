"Nieważne jest komu i po co służy - on wykonuje swój zawód". Ujawniamy przeszłość kandydata KO Bogusława Wołoszańskiego

Taka opinia została sporządzona 26 września 1985 roku. Z informacji tw. ps. "Jowisz" dowiadujemy się, że Bogusława Wołoszańskiego interesuje kariera, ale "nieważne jest komu i po co służy - on wykonuje swój zawód". Dalej w opinii nt. obecnego kandydata PO w wyborach parlamentarnych czytamy, że "jeśli w kraju będzie wszystko w porządku i coraz lepiej, będziemy mieli dobrego korespondenta w Londynie, jeśli nie, trzeba będzie go spisać na straty, podobnie jak dwóch poprzednich".

W teczce kontaktu operacyjnego znajdujemy również cel pozyskania Bogusława Wołoszańskiego.