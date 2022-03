Niezwykłe zachody słońca. Barwne spektakle to skutek wybuchu wulkanu na Pacyfiku

Emisja pyłu pochodzenia skalnego do atmosfery może również okresowo doprowadzić do obniżenia globalnej temperatury.

- Drobiny pyłu odbijają po prostu światło słoneczne, a są one w stanie utrzymywać się w stratosferze ziemskiej około 2-3 lat. Nie wpływają na obecność gazów cieplarnianych, ale jeśli promieni słonecznych dociera mniej, to automatycznie jest chłodniej. Pomiary wskazują, że kolejny rok po Pinatubo był chłodniejszy na Ziemi o 0,3 a nawet 0,4 st. C. W 1815 r. po wybuchu wulkanu Tambora w Indonezji mieliśmy tzw. rok bez lata. Wówczas w Kanadzie i Nowej Anglii śnieżyce występowały w lipcu i sierpniu. Na polach nic nie urosło, nie było żadnych zbiorów – mówił Jacek Piskozub.