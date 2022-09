Niezwykły ślub w Gdańsku. Wojtek Sawicki, influencer z niepełnosprawnością z Gdyni (Life on Wheelz) i Agata Tomaszewska na żaglowcu | FOTO

Gdańsk: ślub na pokładzie żaglowca

Wojciech Sawicki i Agata Tomaszewska mieszkają w Gdyni, ale pobrali się w Gdańsku, a na swój ślub wybrali niecodzienną scenerię - Motławę i pokład żaglowca "Generał Zaruski". Miłość i wierność przyrzekli sobie przed prezydent Aleksandrą Dulkiewicz. Uroczystości przyglądali się nie tylko rodziny, znajomi i przyjaciele, ale też sporo kamer.

Nie było w tym przypadku, bo Wojciech Sawicki i Agata Tomaszewska to para znana z projektu Life on Wheelz, w którym pokazują, jak żyje się osobom z niepełnosprawnością. Podjęli też walkę o większą widoczność tej grupy osób życiu społecznym oraz mediach, o czym piszą i co pokazują w internecie.

Wojtek Sawicki cierpi na dystrofię mięśniową Duchenne'a, czyli zanik większości mięśni. Potrzebuje nieustannej pomocy, w czym pomagają mu m.in. maszyny oraz asystentka, a także Agata Tomaszewska, wybranka serca i życiowa partnerka influencera.