Nigdy więcej wojny! Harcerze rozdali przechodniom balony

Harcerstwo od lat stanowi istotny element polskiej tradycji niepodległościowej. Podczas II wojny światowej młodzi Polacy odegrali niezwykle ważną rolę jako członkowie Polskiego Podziemia, szczególnie w ramach specjalnej organizacji Szarych Szeregów.

Wobec złej sytuacji na froncie niemiecko-polskim, we wrześniu 1939 roku Związek Harcerstwa Polskiego przeszedł do konspiracji, by móc kontynuować działalność niepodległościową, patriotyczną i wychowawczą.

ZHR a ZHP

- W trudnych latach PRL, gdy harcerstwo było upolitycznioną organizacją, pojawili się instruktorzy, którzy w ramach sprzeciwu wobec polityki chcieli żyć zgodnie ze swoim sumieniem i tworzyć takie harcerstwo, jakie było w latach międzywojennych - przy okazji jubileuszowego zlotu, który odbył się w kwietniu mówił phm. Przemysław Latarski, członek zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR. - Celem jej założycieli było stworzenie organizacji harcerskiej apolitycznej, odwołującej się do wartości chrześcijańskich. Na początku działali w sposób tajny, a później fala przemian zaowocowała zjazdem założycielskim ZHR w Sopocie.