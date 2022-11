Nikt się nie zgłosił do przetargu na 10 kolejek dla SKM-ki. Przepadło ponad 160 mln zł unijnego dofinansowania?

4 lata temu projekt zakupu taboru złożony przez SKM w Centrum Unijnych Projektów Transportowych był pierwszym tak dużym przedsięwzięciem, które zyskując bardzo wysoką ocenę, zostało zatwierdzone do realizacji.

Prawdopodobnie oznacza to utratę 160-mln dofinansowania, które przewoźnik mógł dostać do odnowienia floty starzejących się kolejek, rzecznik SKM nie chce jednak spekulować, jaka będzie decyzja zarządu przewoźnika.

O sprawie pisaliśmy na początku września, gdy przetarg został w końcu ogłoszony. Stało się to w momencie, gdy na wyprodukowanie 10 pociągów musiałby wystarczyć nieco ponad rok. Żeby rozliczyć przedsięwzięcie z CUPT, kolejki musiałyby być gotowe do końca 2023. Polemikę po artykule nadesłał wtedy Michał Piotrowski, rzecznik urzędu marszałkowskiego :

Ze względu na to, że na wyprodukowanie i certyfikowanie pociągów było coraz mniej czasu, SKM coraz bardziej ograniczała plany zakupowe. Początkowo przewoźnik chciał kupić 10 pociągów 6- lub 8-członowych. Później – 20 4-członowych odpowiadających w sumie pojemnością pierwszym planom. Ostatecznie ogłosiła przetarg na zakup połowy dotąd planowanych pociągów. W ogłoszonym w końcu przetargu termin otwarcia ofert przekładany był aż 6 razy. Wydawało się, że jest choć jeden zainteresowany – Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski. Firma składała odwołania od zapisów specyfikacji przetargowej do Krajowej Izby Odwoławczej, ponieważ nie spełniała części warunków. Stopniowo wszystkie zostały uwzględnione, jednak jak się okazało FPS Cegielski oferty ostatecznie nie złożył.

„[…] nie było żadnych negocjacji warunków umowy przewozowej pomiędzy PKP SKM i województwem pomorskim w okresie 2018 – 2020. Szczegóły umowy dotyczącej obsługi ruchu aglomeracyjnego w Trójmieście na kolejne lata ustalone zostały dopiero w 2020 roku" – twierdzi.

W 2020 roku, po dwuletnich negocjacjach, urząd marszałkowski nie zgodził się na wpisanie projektu zakupu taboru do kolejnej umowy przewozowej. Skrócił też czas trwania umowy przewozowej z PKP SKM, która według wcześniejszych uzgodnień miała zostać podpisana do 2030 roku, do końca roku 2026.