Niosą pomoc dzieciom z Zaporoża. Dostarczyli dwa transporty darów. Koncert charytatywny w czwartek, 28.07. 2022 r. Program wydarzenia

Zbiórkę ma pomóc nagłośnić koncert "Dla Ukrainy, charytatywny wieczór muzyczno-poetycki", który odbędzie się w czwartek, 28.07. w Nadbałtyckim Centrum Kultury, w Gdańsku. Jak podkreślał pomysłodawca i koordynator koncertu Leszek Biernacki, program koncertu jest bardzo ambitny.

- Jest to koncert słowno-muzyczny i pod tym względem jest wyjątkowy. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z wierszami, które napisali ukraińscy poeci i które zostały przetłumaczone na język polski. Będzie je czytał Jurek Kiszkis. Sam fakt, że to właśnie to Jurek będzie za to odpowiedzialny, to dla mnie przynajmniej, czyli dla człowieka, który w sierpniu 80 roku był w Stoczni Gdańskiej, jest niezwykły. Jurek wtedy przyszedł do Stoczni Gdańskiej z aktorami i wspólnie recytowali wiersz. Teraz jakby nastąpiła powtórka, robimy to samo, ale dla Ukrainy.