Niszczyciele min Jaskółka, Rybitwa i Czajka będą wyposażone w opracowany na PG system obrony przeciwminowej o kr. Głuptak

– Współpraca pomiędzy naszym Ośrodkiem a Politechniką Gdańską trwa na tym polu od dawna i dotyczy różnych obszarów tematycznych – mówił prezes OBR CTM Marcin Wiśniewski. – Zarówno pojazd Głuptak opracowany na uczelni, jak i jego integracja z systemem SCOT, zostały zaprojektowane i przygotowane przez absolwentów polskich uczelni. Dla mnie, także jako absolwenta Politechniki Gdańskiej, to bardzo ważne, aby tworzyć w naszym kraju przyjazne dla młodych i zdolnych inżynierów i konstruktorów środowisko pracy. Dziękuję za zaufanie i ciężką pracę każdemu polskiemu inżynierowi, bo to dzięki niej powstają tak unikatowe rozwiązania, jak Głuptak, czy system SCOT.

– Dzisiejsza umowa to kolejny kamień milowy dla projektu o kryptonimie Głuptak – mówił Paweł Zariczny, dyrektor CTBO PG. – Zapewniam, że nie tylko o Głuptaku, ale także innych projektach prowadzonych obecnie na Politechnice Gdańskiej również będzie głośno. Kolejna odsłona naszej działalności już niebawem pod hasłem „#Głuptak – ostatnia misja”.

Przeznaczeniem systemu OPM Głuptak jest identyfikacja i neutralizacja obiektów niebezpiecznych znajdujących się w zbiornikach wodnych, w tym zarówno spoczywających na dnie, jak również zagrzebanych w mule, czy ukrytych za przeszkodami terenowymi. Głuptak może operować na głębokości od 5 do 200 m Dla zwiększenia zasięgu jego działań, można go zainstalować na zdalnie kierowanym pojeździe podwodnym Morświn – również skonstruowanym na Politechnice Gdańskiej.

W 2017 r. 27 grudnia 2017 r. Inspektorat Uzbrojenia zawarł umowę z konsorcjum w składzie: Remontowa Shipbuilding S.A. (lider) oraz należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. oraz PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. Porozumienie dotyczyło dostawy dwóch seryjnych już OORP Albatros i Mewa, na których odpowiednio 28 listopada 2022 r. i 14 lutego 2023 r. podniesiono pierwszy raz bandery wojenne RP.

System obrony przeciwminowej OPM Głuptak do swoich działań wykorzystuje nieduży i zdalnie sterowany pojazd o długości ok. 1,5 m i kształcie przypominającym torpedę. Napędzany jest niewielkimi śrubami, poruszanymi przez silniki elektryczne, służy do przenoszenia ładunku wybuchowego, który niszczy minę morską.

CZYTAJ TAKŻE:

Nowa hipoteza w sprawie zaginionego ORP „Orzeł”. Szczęśliwa, dziesiąta wyprawa?