Niszczył wiaty przystankowe oraz biletomaty w Gdańsku. Teraz grozi mu więzienie

Niszczył wiaty przystankowe oraz biletomaty w Gdańsku

23 grudnia 2023 roku policjanci odebrali zgłoszenie o zniszczeniu kilku wiat przystankowych m.in. przy ul. Podwale Przedmiejskie, Głębokiej oraz Elbląskiej.

Oprócz wiat sprawca zbił też szyby w jednym z lokali przy ul. Długie Ogrody. Policjanci przyjęli zawiadomienie, przesłuchali świadków i zaczęli szukać sprawcy. Od początku nad sprawą pracowali kryminalnymi z gdańskiej komendy miejskiej, którzy zabezpieczyli monitoringi i rozmawiali z osobami mogącymi mieć informacje na temat sprawcy.

W tym czasie śledczy wykonywali czynności procesowe. Policjanci przesłuchiwali kolejnych świadków i analizowali zgromadzony materiał dowodowy. Kryminalni szczegółowo sprawdzili zabezpieczone nagrania oraz wszystkie zdobyte w sprawie informacje. Dzięki rozpoznaniu wytypowali mężczyznę, który mógł mieć związek z tymi przestępstwami.

Podczas pracy kryminalni stwierdzili, że do podobnych zdarzeń doszło również na terenie dzielnicy Wrzeszcz, gdzie doszło do zniszczenia m.in. biletomatów, falomatów oraz rowerów. Policjanci powiązali te sprawy i okazało się, że ten trop był właściwy. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.