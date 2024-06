Nivea rozdaje próbki wartości 1000 złotych. Konkurs na facebooku jest dziecinnie łatwy. Ale to pułapka, ostrzegają eksperci z CyberRescue Piotr Niemkiewicz

Wystarczy mail, a dostaniesz darmowe próbki produktów marki Nivea wartości tysiąca złotych. Konkurs na facebooku jest banalnie prosty, więc aż kusi, by skorzystać z okazji. - Strona, do której prowadzi reklama na Facebooku, jest całkowicie fałszywa - ostrzegają eksperci z polskiego startupu CyberRescue. Co nam grozi po kliknięciu linka?