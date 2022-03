"No more time". W Gdańsku powstał kolejny antywojenny mural Kamil Kusier

Nieopodal stacji Pomorskiej Kolei Metropolitarnej na gdańskim Jasieniu powstał kolejny mural nawiązujący w swojej tematyce do wojny na Ukrainie. Tym razem swoją pracę zaprezentował Piotr TUSE Jaworski, gdański artysta streetartowy. Mural przedstawia podobizny Adolfa Hitlera, Józefa Stalina oraz Władimira Putina, którym oczy zasłania napis "no more time", a więc "nigdy więcej".