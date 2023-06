Noc Kupały w Parku Oruńskim w Gdańsku - "Kiedy Słońce było Bogiem" | WIDEO

Noc Kupały z ogniskami, ziołami i miłosnymi pieśniami

Ogień i woda to oczyszczające żywioły

A co z puszczaniem wianków? Jeśli wyłowił go mężczyzna, oznaczało to szybki ślub. Jeśli wianek płynął długo, to zamążpójście oddalało się. Staropanieństwo groziło, jeśli wianek zatonął albo zaplątał się w rzecznych zakamarkach.

Zgodnie z legendą w czasie przesilenia letniego zakwita kwiat paproci (tylko wtedy). Kto go znajdzie, ten ma zapewnione szczęście i dostatek.