Nocna burza nad Pomorzem 16.06.2019. Jakie szkody wyrządziła? 130 interwencji służb w związku z załamaniem pogody na Pomorzu

130 interwencji, zalane ulice, piwnice, garaże, powalone drzewa i zerwane konary - to bilans sobotniego (15.06.2019 r.) załamania pogody na Pomorzu. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach wejherowskim i sztumskim.

IMGW wydało alert najwyższego stopnia, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców zagrożonych powiatów woj. pomorskiego informacje o gwałtownych burzach, opadach gradu i ulewach. W Trójmieście deszcz zalał ulice, a na Pomorzu w wielu miejscowościach nie było prądu.

Bilans nawałnicy w Trójmieście

Służby miejskie zostały postawione w stan gotowości już koło południa, od momentu ogłoszenia ostrzeżenia o burzach i ulewnych deszczach. Jeszcze przed wystąpieniem deszczu służby wyjechały w miasto, dzięki czemu były przygotowane na podjęcie natychmiastowych działań w potencjalnie zagrożonych miejscach. Intensywne opady rozpoczęły się ok godziny 23.00 i trwały do północy. Opad swoim zasięgiem objął całe miasto. Służby miejskie już w trakcie trwania burzy przystąpiły do usuwania zastoisk wody, udrażniania odpływów, oczyszczaniu ulic z naniesionych przez deszcz kamieni, gałęzi i innych zanieczyszczeń.



W czasie trwania burzy zamknięto ulice, na których utworzyły się zastoje wodne. W Gdańsku z ruchu wyłączone zostały: ul. Hallera pod wiaduktem kolejowym,Trakt Konny na wysokości ul. Traugutta, ul. Księdza Józefa Zator-Przytockiego, ul. Małomiejska na odcinku od ul. Platynowej do Traktu Św. Wojciecha oraz ul. Ptasia. Wyłączenia ruchu w powyższych lokalizacjach nie trwały dłużej niż 20 min. Nie wystąpiły utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Zalana była m.in. ul. Kartuska.