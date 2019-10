Nocne badania mostu wantowego w Gdańsku. Zmiany w ruchu

Uwaga kierowcy! W nocy z 15 na 16 października br. w godz. od 01:00 do 04:00 wykonywane będą badania diagnostyczne mostu wantowego im. Jana Pawła II nad rzeką Martwą Wisłą w ciągu ul. Sucharskiego.

W nocy z 15 na 16 października br. wykonywane będą badania diagnostyczne mostu wantowego im. Jana Pawła II nad rzeką Martwą Wisłą, w ciągu ul. Sucharskiego. Najpierw ruch będzie ograniczony do jednego pasa w każdym kierunku, a potem obiekt zostanie na krótko zamknięty.

Z 15 na 16 października br. w godz. od 01:00 do 04:00 wykonywane będą badania diagnostyczne mostu wantowego im. Jana Pawła II nad rzeką Martwą Wisłą w ciągu ul. Sucharskiego. Ruch będzie ograniczony do jednego pasa w każdym kierunku. Przez godzinę od 2:00 do 3:00 ze względu na wymaganą dużą dokładność pomiarów obiekt zamknięty będzie całkowicie - czytamy w komunikacie GZDiZ. Badania polegać będą na precyzyjnych pomiarach geodezyjnych, które określą geometrię mostu. Pomiary są niezbędne, aby określić przemieszczenia poszczególnych elementów konstrukcji i oceny poprawności jego pracy.

Na czas prowadzenia pomiarów tj. w godz. od 01:00 do 04:00 prędkość na moście ograniczona zostanie do 50 km/h. Ruch ograniczony zostanie do jednej jezdni w każdym kierunku. Przez godzinę od 02:00 do 03:00 obiekt zostanie całkowicie wyłączony z ruchu. Aby zminimalizować uciążliwości dla kierujących w tym czasie ruchem kierować będzie policja, która co 15 minut umożliwi przejazd samochodów. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności - mówi Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Pomiary geodezyjne przemieszczeń obiektu będą jednym z trzech zadań w ramach przeglądu Mostu Wantowego. Dodatkowo, obejmie on m.in.przegląd want (lin) do których podwieszony jest pomost. W ramach przeglądu wykonane będą czynności konserwacyjne wszystkich elementów systemu podwieszenia (zakotwień). Przegląd przewiduje również wykonanie koniecznych napraw – korektę rur osłonowych osłaniających wanty. Firma dokona także przeglądu serwisowego cięgien kotwiczących pomost do podpór mostu. W ramach przeglądu zostaną wykonane czynności konserwacyjne wszystkich elementów zakotwień oraz antykorozja osłon.

Most im. Jana Pawła II otwarto 9 listopada 2001 r.