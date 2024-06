Nocne bieganie po ulicach centrum Gdyni! Andrzej Rogiewicz królem Nocnego Biegu Świętojańskiego WYNIKI

Nocny Bieg Świętojański w Gdyni 22.06.2024

Gwarno było nocą pod halą Polsat Plus Arena Gdynia, gdzie umiejscowione zostały start i meta popularnego biegu ulicznego. Wieczorem szansę sprawdzenia się na krótkich dystansach dostała młodzież, aktywnie świętująca zakończenie roku szkolnego. O godz. 22 rozpoczął się bieg na dystansie 2024 metrów, a tuż przed północą na trasę liczącą 10 km wyruszyli biegacze oraz miłośnicy marszów z kijkami.

W głównym biegu równych sobie nie miał Andrzej Rogiewicz z Grudziądza. Zbudował na mecie aż minutę i 16 sekund przewagi nad drugim Kenijczykiem Kyevą Cosmasem. Trzeci "kreskę" pod halą przeciął Patryk Sowiński z Malborka, który uzyskał rezultat 33.24.

Z grona kobiet najlepsza w nocy w Gdyni okazała się Swiatłana Sanko. Białorusinka mieszkająca w Grudziądzu, a często zaglądająca na imprezy biegowe Pomorza, potrzebowała na to 34 minut i 28 sekund. Dało jej to wysokie, 10 miejsce w klasyfikacji open. 21 sekund do najszybszej straciła Ukrainka Natalia Semenowicz. Trzecia była reprezentantka Zantyru Sztum Beata Niemyjska z Nowego Dworu Gdańskiego, której czas to 35.46.