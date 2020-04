Nocny rozbój w Gdańsku. Uderzył ekspedientkę, ukradł alkohol i papierosy. Grozi mu 12 lat więzienia

Pod koniec minionego tygodnia policjanci odebrali zgłoszenie o rozboju, do którego doszło w jednym z nocnych sklepów na Suchaninie. Sprawca po godz. 1:00 wszedł do sklepu, uderzył w twarz ekspedientkę i ukradł kilka piw oraz paczkę papierosów. Wartość ukradzionego towaru to kilkadziesiąt złotych – poinformował sp. sztab. Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.a