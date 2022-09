Nordic walking do 11 km od Gdańska. Pomysły na odrobinę ruchu - weekend 10 - 11 września

Trasy nordic walking w okolicy Gdańska

Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 trasy nordic walking oddalone maksymalnie o 11 km od Gdańska. Sprawdź, czy szlak polecany przez innych odpowiada również Tobie.

Przed marszem sprawdź pogodę dla Gdańska.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Poranek biegowy w Otominie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,19 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podejść: 134 m

Suma zejść: 133 m

Trasę do marszu z Gdańska poleca Pmfalcon

Okolice Otomina to wspaniały teren na różnego rodzaju formy aktywności. Można tutaj spacerować, biegać, jeździć na rowerze, uprawiać nordic walking, a nawet zbierać pokemony ;)

Przedstawiam Wam jedną z propozycji trasy do zrealizowania w tym terenie. Na początek rundka brzegiem Jeziora Otomińskiego. Szczególnie polecam przebyć ją o wschodzie lub zachodzie słońca. Następnie cel wyprawy to kolejny zbiornik wodny, bardzo malowniczy nieopodal drogi do Bąkowa.

Na deser trasa w kierunku Widlina do Raduni i powrót do Otomina.