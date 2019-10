Nosi Cię, a musisz zostać w mieście? Obejrzyj „Travellers”. Wystawa w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa przy Szerokiej [4.10-23.11.2019]

Tanja Thorjussen (urodzona w 1970 roku) jest artystką mieszkającą w Oslo (Norwegia). Jest absolwentką Academy of Art and Design (KHIB) w Bergen (Norwegia) oraz Parsons The New School in New York (USA). Jej działalność artystyczna obejmuje rysunek, litografię, performans oraz land art. Jej prace często adresują motyw liminalności oraz obszary pomiędzy miejscem, stanem a czasem. Jej aktualne prace skupiają się na mistycyzmie i duchowości w naturze, a także na badaniach wątków zawartych w lokalnej rodzimości i starożytnych mitologiach.

www.tanjathorjussen.com

Emilija Škarnulytė jest nomadyczną artystką wizualną i filmowcem. Osadzona pomiędzy fikcyjnością a dokumentalnością, pracuje przede wszystkim z głębią czasu, poprzez kosmologię i geologię, do ekologii i polityki. Ostatnio brała udział w takich wystawach grupowych, jak: Hyperobjects w Ballroom Marfa, Teksas; Moving Stones w Kadist Art Foundation, Paryż; pierwsze Międzynarodowe Biennale Sztuki Współczesnej w Rydzejak. Ponadto realizowała nową pracę specjalnie dla Bold Tendencies w Londynie, a także wystawę indywidualną w Künstlerhaus Bethanien (Berlin). Škarnulytė jest zwyciężczynią Future Generation Art Prize 2019 oraz reprezentantką Litwy na XXII Triennale di Milano. Bierze udział w Toronto Biennial of Art 2019, Toronto, Kanada; 95% of the Universe is Missing, Science Gallery w Londynie (Wielka Brytania). Aktualnie pracuje jako współreżyserka w Polar Film Lab – kolektywie pracującym z 16mm filmami analogowymi w Tromsø (Norwegia).