Nów Księżyca 21.01.2023 r. najbliżej Ziemi od czasów średniowiecza. Jest kilka powodów, aby ten dzień uznać za wyjątkowy Maria Zdrojewska

21 stycznia 2023 dla osób interesujących się wpływem Księżyca na człowieka zaczyna się prawdziwy początek roku, czyli styczniowy nów Księżyca w znaku Wodnika. W czasie tego nowiu mogą do nas przyjść pomysły, które - jeśli je wprowadzimy w życie - wpłyną na naszą przyszłość. Sprawdźcie, co na ten temat mówią osoby, które wpływem Księżyca na człowieka interesują się na co dzień. Co ciekawe, Księżyc w nowiu znajdzie się w tym dniu najbliżej Ziemi od czasów średniowiecznych.