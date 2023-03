Nowa flota rowerów miejskich Mevo 2.0. niebawem pojawi się na ulicach. Czy napęd na przednie koło jest dobrym rozwiązaniem?

Roger Jackowski zwraca uwagę na to, że rowerami Mevo 2.0 mają poruszać się wszyscy, a nie jedynie sprawni rowerzyści z zacięciem sportowym.

- Rower powinien zatem być maksymalnie łatwy w prowadzeniu w każdych warunkach pogodowych, ponieważ jest to system całoroczny. Ciągnięcie masy jest mniej efektywne niż pchanie, a silnik w przednim kole właśnie ciągnie (silnik w suporcie lub tylnym kole bardziej pcha). Zwłaszcza pod górę może to robić dużą różnicę w wydajności wspomagania. Kto nie wie o co chodzi, może spróbować pociągnąć taczkę zamiast ją pchać, szybko zrozumie różnicę. Wybór napędu na przednie koło we flocie rowerów publicznych uważam za niefortunny. Na Mevo 2.0 jeszcze nie jeździłem, więc to są refleksje ogólne. Wkrótce zobaczymy, jak producent tego roweru wybrnął ze wspomnianych zagrożeń i czy Mevo będzie się dobrze i bezpiecznie prowadzić w każdych warunkach - tłumaczy.