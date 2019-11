Nowa interna w gdańskim Szpitalu im. Kopernika już otwarta. Remont pochłonął prawie 8 mln zł [ZDJĘCIA]

- Dla nas jest to niezwykle ważny oddział, ponieważ województwo pomorskie, a w szczególności Trójmiasto, boryka się od dawna z dramatycznym deficytem łóżek internistycznych - powiedział Dariusz Kostrzewa , prezes Zarządu Copernicus PL Sp. z oo.

Interna w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika była remontowana przez niespełna rok. W styczniu chorzy zostali przeniesieni do dwóch zastępczych oddziałów. Teraz pacjenci wrócą do zupełnie odmienionej przestrzeni medycznej. Nowy oddział składa się z maksymalnie 4-osobowych sal i łącznie może przyjąć 40 pacjentów. Natomiast 12 łóżek posiada nowoczesną aparaturę do monitorowania parametrów życiowych podczas intensywnej opieki.